Se cambia de casa, sale a dar un paseo y lo que se encuentra al lado de su jardín es como si le hubiese tocado la lotería

La usuaria de TikTok Mai (@maiezbai), una española que se ha ido a vivir a Noruega, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando la joya que se ha encontrado al salir a dar una vuelta por los alrededores de su nueva casa.

"Vale, hace unas semanas me cambié de casa, y estaba aquí dando una vueltilla para descubrir mi nuevo vecindario...", ha comenzado relatando la española al inicio del vídeo, justo antes de grabar la localización paradisíaca que se ha encontrado justo al lado de su nueva residencia.

"¡Y me he dado cuenta de que al lado de mi jardín tengo una playa para mí! Es que esto no tiene ningún tipo de sentido", ha comentado la creadora de contenido, totalmente emocionada con este descubrimiento.

"Sin más, es que pienso en todas las veces que he tenido que estar 40 minutos para aparcar el coche, no encontrar sitio en la playa, que la gente se enfade... Y ver que aquí tengo una playa al lado de mi jardín para mí... Es que es una ida de olla, de verdad", ha concluido la tiktoker.