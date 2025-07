El rival de Ilia Topuria rompe su silencio sobre lo que ocurrió en la lona cuando le noqueó

Dio que hablar, en primer lugar por la gesta que supuso granjearse el segundo cinturón de la élite mundial de la UFC, pero también por el sinfín de comentarios sobre lo que sucedió sobre la lona en una Las Vegas que acogió el combate que ha convertido a Ilia Topuria en leyenda del MMA y del ring. 'El Matador' derrotó en una pugna histórica al brasileño Charles Oliveira y éste acaba de romper su silencio sobre lo que le pasó por la cabeza cuando estaba siendo noqueado por el campeón hispanogeorgiano.

Oliveira no solo ha desvelado lo que piensa de su contrincante, sino que también ha reconocido cuáles fueron sus errores durante la pelea y las cosas que hubiera cambiado de haberlo sabido, según ha contado a AG Fight. En esa línea, el brasileño ha recordado que "he recibido golpes muy fuertes de tipos como Justin Gaethje, Dustin Poirier y Michael Chandler que solo terminaron en una caída...", pero hasta lo de Topuria "nunca me habían noqueado".

Cuenta Oliveira que su sorpresa fue tal que no estaba muy seguro de lo que había ocurrido: "Me habían derribado con puñetazos, pero esta vez me noquearon. Fue algo nuevo para mí. No sabía qué había pasado". Y, tampoco esconde que cree saber el por qué.

Oliveira confiesa lo que se le pasó por la cabeza durante el K.O. y lo que cambiaría del combate

En este sentido, el Charles Oliveira no ha dudado a la hora de definir a Topuria, tras haber disputado la final mundial con él: "Ilia es sin duda el pegador más duro al que me he enfrentado. Es quien más me ha pegado. No se puede negar". Y también deja claro que no utilizó la estrategia adecuada contra 'El matador': "Cambiaría todo de mi actuación... Todo lo que entrené, no lo puse en práctica. No hice nada para lo que entrené. El plan era golpear y salir, pisotones de rodillas, mantener la distancia con mis patadas frontales, muchas patadas en las pantorrillas, no quedarme quieto".

A su juicio, el problema estuvo en que "tan pronto como empezó la pelea, me quedé quieto recibiendo sus golpes" y "creo que si hubiera mantenido la distancia, moviendo mis manos, trabajando las patadas frontales, trabajando los pisotones. Tratando de derribarlo, creo que hubiera sido una pelea completamente diferente".