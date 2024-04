Preguntan a Mario Vaquerizo por la vuelta de Juan Carlos I a España: deja esta frase que traerá cola

El artista Mario Vaquerizo se ha pronunciado con claridad cuando le han preguntado su opinión sobre el nuevo regreso a España de Juan Carlos I

"Me parece muy bien. Me sorprende que sea noticia porque no es la primera vez que Juan Carlos, nuestro rey emérito, ha vuelto otra vez a Sanjenjo (sic) a disfrutar de lo que más le gusta, que es hacer deporte con sus regatas", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

"Yo tampoco lo veo que sea noticia otra vez. Muchas veces estamos buscando cosas donde no las hay. Me resulta muy difícil hablar de este tipo de cosas, pero me resulta más difícil ver cómo personas que ya tienen una cierta edad se sienten sometidas a un escarnio público", se ha lamentado Vaquerizo.

"Que se tenga o no se tenga razón a veces creo que no es necesario. Mi cosa es decir siempre las cosas bonitas, las cosas feas las puedes pensar pero te las callas si no te las preguntan", ha insistido.

Para Vaquerizo, Juan Carlos I "ha demostrado todo lo que ha tenido que demostrar haya hecho lo que haya hecho": "Que yo no lo sé porque no soy abogado, ni Sherlock Holmes, ni un periodista de investigación ni nada de esto. Soy una vedette que come hamburguesas".

"Yo lo que quiero es que a todo el mundo le vaya bien, que todo el mundo sea feliz y que por hacer una cosa no tengas que estar sometido a eso, que también entiendo que tenga que estar sometido por la figura que presentar. Pero no me gusta hacer escarnio, y del árbol caído, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", ha zanjado.