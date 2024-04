Pedro Delgado publica un mensaje muy poco habitual en él como reacción a otro de Pérez-Reverte

El exciclista Pedro Delgado, que habitualmente no suele hacer referencia a ningún tema de actualidad que no tenga que ver con el deporte, ha publicado un inusual mensaje en las redes sociales como reacción a otro del escritor Arturo Pérez-Reverte.

Todo ello a raíz de conocerse que el jurado que juzga en Ciudad Real al librero octogenario José Lomas por matar de dos disparos a un intruso que entró en su finca en agosto de 2021 lo haya declarado culpable de un delito de homicidio con dolo eventual.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Reverte ha subrayado un argumento de la Fiscalía, que señala que el hombre tendría que haber huido de su casa para defender su vida en lugar de matar al ladrón.

"A mí me queda poco en el autobús, pues me bajo en la próxima; pero no les envidio a ustedes la España primorosa que van a disfrutar en el muy próximo futuro", ha señalado el escritor.

Tras ello, Pedro Delgado ha añadido: "Sinceramente me parece una vergüenza por parte del jurado y la fiscalía. ¿Qué España quieren promover? ¿La de la huida y mirar a otro lado? o ¿la de hacer frente a los problemas? Así hacemos fuerte a los indeseables".

Según recoge Efe, el acusado, que en su habitación tenía dos escopetas paralelas, un rifle, dos escopetas de un cañón y diversa munición, todas ellas en perfecto estado y con sus permisos legales, cogió una de ellas cargada con dos cartuchos ante el temor de que pudiera estar siendo víctima de un robo.

Entonces, salió al corralón existente en el exterior de la finca y nada más salir, desde la puerta de su vivienda observó en las inmediaciones del cuarto de herramientas a una persona, la víctima, que tenía múltiples antecedentes penales por delitos patrimoniales, que portaba en sus manos una motosierra apagada que previamente había cogido del interior del cuarto de aperos con la intención de sustraerla.

El acusado se dirigió directamente al lugar donde se encontraba esta persona y cuando se encontraba a una corta distancia le disparó, impactando uno de los disparos en la cara anterior del tórax, y acto seguido, efectuó un segundo disparo que impactó en la cara posterior.

Tras efectuar ambos disparos, regresó a su habitación y cargo de nuevo la escopeta con otros dos cartuchos, se dirigió de nuevo al lugar donde yacía el cuerpo ya sin vida de la víctima y efectuó un tercer disparo al aire.

La víctima falleció en el acto como consecuencia de los dos impactos recibidos en zonas vitales.