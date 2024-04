Tristán Ulloa lanza un potentísimo mensaje tras lo que ha pasado en 'MasterChef' y con Jordi Cruz 

El actor Tristán Ulloa ha lanzado un potentísimo mensaje tras la enorme polémica que se ha desatado por la actitud de Jordi Cruz ante el abandono de una concursante de MasterChef que se declaró superada por el programa.

"Se creen con derecho de humillar y comprar la dignidad de los concursantes que muchas veces participan por pura necesidad. Y en la televisión pública", ha criticado Ulloa.

Además, ha hecho referencia a Verónica Forqué, que también abandonó el programa y un tiempo después acabó quitándose la vida: "No aprendieron nada después de lo de Verónica".

"Por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo", anunció ahora la concursante de MasterChef.

Tras ello, Jordi Cruz se mostró durísimo: "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Sólo te diría: pues muy bien chao. Pues chao, su delantal, su puerta".