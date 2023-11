Preside una ceremonia civil tras el funeral, se percatada de un detalle y se emociona al instante

La usuaria de @andysan35_ ha publicado un vídeo explicando lo que le ha ocurrido tras presidir la ceremonia civil de un funeral. "No puedo con tanta emoción", ha admitido la joven.

Aunque ha hecho dos seguidas y la primera ha ido muy bien, con la segunda ha tenido "un montón de sensaciones encontradas".

"La primera ha ido fenomenal. He conectado con la familia y me han dado hasta la mano. Me he sentido Dios. En la segunda, estaban tocados y no hablaban mucho. No iba a ser nada", ha empezado relatando.

Hasta que ha ocurrido esto: "Estaba hablando en la ceremonia civil y había una niña en primera fila. Cuando la he visto, he tenido tantas sensaciones encontradas que yo no entiendo".

Al ver a la pequeña llorando "de manera desconsolada por su abuela, que se había muerto de una manera trágica", ha sido "inevitable" no emocionarse, de manera que estaba deseando que no dirigiese su mirada hacia ella.

"No me mires porque voy a llorar (...) No, no estoy loca. En mi caso, nunca pude despedirme de mi abuelo y es muy fuerte estar con diez años en el entierro de un ser querido", ha dicho.

Como no ha podido "controlar" lo que sentía, ha asegurado estar en shock: "Soy humana y es un trabajo que me cuesta mucho porque cada vez que salgo me pasa esto. No puedo más".

Finalmente, también ha señalado que cada vez que hablaba, "la niña lloraba más, y su padre le estaba abrazando", algo que ha hecho que fuese todavía más duro.