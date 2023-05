El presidente de Colombia, tendencia en España al contar qué le ha pasado al dormir en la residencia de Franco

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en España de visita oficial. En estos tres días ha estado en el Congreso de los Diputados, en actos oficiales y en un desayuno informativo donde ha dejado una frase que está dando mucho que hablar en Twitter.

"Anoche, durmiendo en la casa donde dormía Franco, se me llenó de pesadillas la cabeza", ha confesado Petro durante el desayuno informativo organizado este viernes por Nueva Economía Fórum.

Como suele pasar cuando un mandatario extranjero visita España, el presidente de Colombia se ha alojado en el Palacio Real de El Pardo, donde el dictador residió desde 1939 hasta su muerte en 1975. En Twitter, la palabra "pesadillas" se ha colado en las tendencias del día a cuenta de las palabras de Petro.

Petro ofreció el jueves por la tarde en el Pardo una recepción al Rey Felipe VI, que a su vez lo invitó a una cena de gala el miércoles en el Palacio Real, en el centro de Madrid. El presidente colombiano se reunió el jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el mandatario colombiano se las ha tenido en Twitter con el presidente de Vox, Santiago Abascal, después de que los diputados de la formación de extrema derecha abandonasen el hemiciclo cuando iba a intervenir Petro.

"Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido”, ha dicho Abascal del presidente colombiano, que no ha dudado en responderle. "Esto no es un insulto a mi, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación", ha comentado en Twitter Petro.