El simbólico gesto de Gustavo Petro con su vestuario en la cena con los reyes

Los reyes Felipe y Letizia ofrecieron este miércoles una cena de gala en honor a la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la primera dama, Verónica Alcocer. Todos los invitados lucieron sus mejores galas para la velada, que dejó una imagen curiosa por la elección de vestuario de Petro.

El político colombiano se negó a llevar frac, la prenda que el protocolo marca como la más adecuada para este tipo de eventos. "No me siento cómodo ni con la corbata, ni el frac. Es un símbolo que tiene que ver con élites, con la antidemocracia. Yo no me voy a poner eso", declaró Petro.

En su lugar, el presidente lució un traje de chaqueta azul con una corbata burdeos, sobre el que portó la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el gobierno español con motivo de su viaje.

Petro no ha sido el único que ha apostado por el traje de chaqueta, ya que el resto de miembros de la delegación Colombiana que lo han acompañado en el viaje a Madrid han seguido su ejemplo.

La cena en el Palacio Real dejó otras imágenes llamativas como el rescate de la tiara floral por parte de la reina Letizia. En sus tiempos de princesa de Asturias esta tiara, un regalo de bodas de Franco a la reina Sofía, era su favorita y en esta ocasión ha preferido lucirla a modo de diadema, con la melena suelta.

Además, Letizia también ha lucido por primera vez un broche de diamantes en forma de lazo que en su día perteneció a la reina María Cristina. Según Vanity Fair, el broche fue heredado por Alfonso XIII y posteriormente por Juan de Borbón.

La reina Sofía ya lució este broche precisamente en la boda de Felipe y Letizia en 2004 para sujetar la mantilla, pero la actual consorte, que no acostumbra a hacer un gran despliegue de joyas, todavía no lo había llevado.