Un profesor muestra las valoraciones de sus alumnos y la nota media del curso: da que pensar

Pablo Santana Duchement es profesor de matemáticas en un colegio y ha querido compartir en su cuenta de Twitter (@PDuchemeent) algunas de las valoraciones de sus alumnos a fin de defender la costumbre de escuchar a los estudiantes.

Aunque la mayoría de ellas son quejas, lo cierto es que los resultados finales lo dicen todo. Tiene 90 alumnos y, a pesar de lo que dicen de él, la nota media ha sido de 9,2 sobre 10. "Creo que, en el fondo, valoran lo que hago, incluso cuando no es de su gusto", señala el docente.

El tuit del internauta ha recibido una multitud de comentarios nada más publicarse la reflexión, con opiniones de todo tipo. Algunas, incluso, de compañeros que han puesto de ejemplo su experiencia.

"Es muy estricto con las normas"; "Durante la teoría con él estamos de 'chill' y nos reímos, pero si uno hace una broma se cabrea y hay consecuencias"; "Manda muchos trabajos"; “Otros profes nos dejan salir temprano. Pablo no, y me jode”; “Pierde mucho tiempo en asegurarse que todos entendimos. (...) Me pone nerviosa. Si lo pillas a la primera, te molesta"; “Es el único que cuando dice que va a poner anotaciones negativas, las pone”; “Me dice cuando estoy haciendo bien las cosas", son solo algunas de las evaluaciones del alumnado.

Para el maestro, "no es un problema que te evalúen". De hecho, asegura que las quejas le hacen "sentirse bien" con su labor. "Solo hay que saber leerlas. Y la nota final, teniendo en cuenta las quejas, refleja que, en el fondo, valoran lo que hago, incluso cuando no es de su gusto", opina.

El objetivo del tuit es demostrar que los estudiantes "no valoran más al negligente, porque, aunque esos compañeros tienen menos comentarios negativos, también tienen menos nota".

Según el profesional, "el problema es la lectura que se haga de dicha evaluación y la potenciales consecuencias: ¿van a despedir a un profe de la privada si los alumnos no están contentos? ¿Habrá bronca a los de la pública si su nota es baja?".

Para terminar, ha sugerido que "ese debería ser el debate y no el de plantearse silenciar a los estudiantes" para no ser los únicos profesionales "que no recojan feedback" de las personas a las que atienden.

