Prueba la Coca-Cola Plus y flipa: el veredicto es más que claro

El usuario de TikTok Carlos Cruz (@carloscruzrzz), creador de contenido de curiosidades sobre el continente asiático, ha mostrado cómo es una "Coca-Cola plus" en Vietnam y se ha quedado con un mal sabor de boca.

"Es blanca, yo no la había visto nunca, alguien me lo tiene que explicar", ha afirmado en el vídeo, que ha acumulado más de 13.000 visualizaciones y 1.000 me gusta.

A diferencia del refresco habitual, esta versión es más saludable. Según las propiedades escritas en la lata, cuenta con un ingrediente extra, la dextrina, una fibra dietética con propiedad laxante para mejorar el tránsito estomacal, evitando problemas de estreñimiento, además de contener cero azúcar y calorías.

Lo primero que ha notado el usuario es que huele igual que la lata de color rojo "de toda la vida". "Sabe como a mango con melocotón, pero con Coca-Cola", ha expresado una vez ha probado el refresco.

Sin embargo, al final se ha dado cuenta de que "huele y sabe exactamente igual". "Es una decepción total, pero el diseño mola", ha concluido el usuario, que también ha afirmado que el país del sudeste asiático no deja de sorprenderlo.