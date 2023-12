Una chilena dice esto de los españoles sobre lo que hacen al viajar en transporte público y se lía

La creadora de contenido Nutrita Trini, una chilena que se encuentra viviendo en España, ha hecho un vídeo para destacar lo que está notando en nuestro país y que no lo veía en el suyo de origen.

"Una costumbre de los españoles, que espero que no se me pegue, es que ellos no te piden permiso cuando se bajan del autobús o cuando estás en un espacio reducido y alguien tiene que pasar", afirma.

Según relata, los españoles empujan y empujan hasta encontrar el sitio para pasar. "Rara vez te dicen perdona. Y cuando uno les pide permiso no se mueven como que no lo entienden", apostilla.

Trini indica que se quedan quietos y hasta que no hay contacto físico no se mueve. "También me he dado cuenta que cuando uno se baja del autobús saluda al conductor", remata el vídeo.

Su vídeo se ha hecho viral y muchos le han contestado que no siempre es así, ya que muchos españoles si que piden permiso para que les abran paso.