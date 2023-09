Prueba un desconocido producto de Mercadona y no duda ni medio segundo en lanzar su veredicto 

El popular usuario de Tik Tok @peldanyos, que tiene casi dos millones de seguidores en su perfil de la red social, ha probado un desconocido producto de Mercadona y ha dado su valoración en un vídeo que ya lleva más de un millón de reproducciones.

El joven ha probado concretamente un bote de claras de huevo mezcladas con fruta. "No sé si va a ser una genialidad o un asco", comienza, antes de detallar que lleva claras de huevo, jugo de arándano a partir de concentrado, fibra cítrica, aromas naturales, conservantes, edulcorantes y vitamina H.

El método para consumirlo puede ser beberlo del bote o cocinarlo. "No sé cuánto hacía que no tomaba claras de huevo", asegura, mientras no da crédito que se pueda tomar sin cocinar.

Así que primero lo prueba de esta forma. Abre el bote y comienza a beberlo como si fuera un batido: "Huele fatal. Cuando lo he abierto ha liberado unos gases de olor a pedo, pero sabéis esto de que hay cosas que cuanto más las comes, más te gustan, pues con esto me está pasando al revés, cuanto más lo pruebo, más asqueroso y desagradable me parece".

A continuación se hace una tortilla para probarlo cocinado. No mejora la cosa. "Lleva un minuto al fuego y está desprendiendo un olor asqueroso", afirma antes de sacarla y ponerla en un plato.

Finalmente y tras insistir en que huele mal, la prueba y, según su reacción, sigue estando mala de sabor.