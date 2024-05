Una mexicana asegura que odia los puentes y los domingos en España y este es el motivo

La creadora de contenido @harper.mg1, una mexicana que vive en España, concretamente en Madrid, se ha quejado en su cuenta de TikTok de que odia los días de puente y los domingos en España.

"Odio los puentes y los domingos en España. Yo entiendo que aquí no se explota al trabajador y la neta -la verdad- felicidades, que gran avance como sociedad, pero es que qué hago, a mí no se me ocurre nada mejor que hacer un día de puente o un domingo que irme de compras", ha manifestado la tiktoker.

Así, la creadora de contenido les ha asegurado a sus seguidores que en España todas las tiendas por las que pasa un domingo o día festivo están cerradas, por lo que no puede irse de compras, que es su plan principal para estos días.

"Y entiendo la lógica, porque es día del trabajador y los trabajadores no están trabajando, pero ¿qué se hace? Qué haces, ¿ir a caminar?", ha preguntado desconcertada la usuaria de TikTok.

La creadora de contenido ha finalizado el vídeo reiterando con frustración que "todo está cerrado", incluso los supermercados y su gimnasio, lo que le lleva a acabar con una pregunta dedicada a sus seguidores y a sus "haters": "¿Qué hace la gente? ¿Qué hace un español? A ver haters decidme que hacéis", ha concluído.

Y esta interpelación no ha pasado desapercibida, ya que la tiktoker ha recibido más de 150 comentarios en los que algunos usuarios le dan la razón y otros le aconsejan algunos planes disponibles para estos días festivos: llamar a amigos, ir de fiesta, salir a comer, hacer deporte al aire libre, ir a parques, al cine o a museos o incluso aprovechar para descansar y ver Netflix.