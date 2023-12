Ramón Espinar reacciona a las comentadas palabras de Pablo Iglesias mandándole un mensaje directísimo

Ramón Espinar ha dejado un recado de lo más claro a su excompañero en Podemos, el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tras sus comentadas palabras sobre el posible pacto de coalición de Podemos con Sumar en las elecciones gallegas.

El que fuera senador y diputado de la formación morada en la Asamblea de Madrid ha reaccionado al rechazo del exdirigente del partido en una columna publicada este jueves.

Después de conocer la noticia de que Sumar había alcanzado un preacuerdo con Podemos, a falta de ser ratificado por su militancia, para concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas en Galicia, Iglesias apostó por votar en contra.

"La mejor decisión que pueden tomar las bases moradas (en Galicia) es rechazar la coalición con Sumar y pedir el voto para el BNG", aseguró el exvicepresidente segundo del Gobierno en una publicación en Canal Red.

Ramón Espinar no ha perdido la ocasión para dejar bastante clara su opinión sobre lo ocurrido con Iglesias y ha usado tres frases con la que ha sido muy rotundo.

"Pablo: campaña contra Carmena por una candidatura extraparlamentaria y perder el gobierno municipal de Madrid. Also (También) Pablo: el voto para el BNG porque es la candidatura útil en Galicia", ha indicado en la primera parte del mensaje.

Ramón Espinar ha cerrado el tuit con un recado directo a Iglesias. "No hay nada que no esté sometido a sus intereses. Todo es contingencia. No hay valores", ha sentenciado.