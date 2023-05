Ramoncín revela lo que se ha encontrado al ir a votar por correo por primera vez

Ramoncín ha contado en Más Vale Tarde, el programa vespertino de laSexta de Cristina Pardo e Iñaki López, lo que se ha encontrado al ir a votar por correo. El cantante ha explicado que es la primera que vota usando este método y ha puesto sobre la mesa algunas dudas que le han surgido durante el proceso.

Todo a raíz de lo ocurrido en Melilla donde ha habido atracos a carteros, sobres robados y presunto fraude electoral además de un aumento abultado de las solicitudes para ejercer el derecho por esa vía. La Junta Electoral ya está tomando medidas para evitar problemas con el voto por correo en la ciudad.

"Tienes que hacer el papel, no puede haber ningún tachón, está todo el mundo equivocándose. Y al final, cuando ya te lo dan, tú lo metes, pones un sobre por detrás, pones tu nombre y te dan un resguardo y te mandan, además, uno por correo electrónico", ha empezado diciendo el cantante.

Y aquí ha expuesto algunas dudas sobre el proceso: "Pero cuando llega a casa, ¿quién lo controla? ¿cuando ya está en casa y meten el sobre, cuando yo coja ese sobre y lo tenga ahí quién va controlar quién va a guardar ese sobre? Yo lo pregunté y me dijeron 'no, no, ahí ya no podemos hacer nada, cuando lo recibas y vengas tienes que mostrar tu DNI para que lo recibas tú, pero luego tú con eso haces lo que te da la gana. Se lo das a tu hijo, a tu vecina, a quien quieras'. Es increíble".