La reacción de un americano al ver que en España hay telefonillos deja sin habla a los españoles

La cuenta de TitTok @smithsinspain, una familia de estadounidenses que viven en España y que se han hecho muy populares en la red social, está provocando muchas reacciones gracias a un vídeo en el que muestran su sorpresa por tres elementos que hay en las casas españolas.

El primero de ellos es, quizá, el más llamativo. El hombre destaca que una de las principales diferencias entre las casas españolas y las de Estados Unidos es... el telefonillo. Sí, sí, ese elemento que suena cuando alguien quiere entrar en el edificio y que sirve también para abrirle la puerta.

El usuario señala que parece un teléfono fijo de 1990, pero que en realidad es algo clave que permite a los dueños del piso abrir y que otras personas entren en el portal.

Pero las sorpresas no acaban ahí: el hombre también destaca que los frigoríficos de las casas españolas son "mucho más pequeños que el típico de Estados Unidos". Y otro elemento que, según dice, no se suele ver en aquel país: los interruptores de las luces del baño suelen estar fuera.

El vídeo ha provocado multitud de reacciones. Por ejemplo, una usuaria señala: "Me sé la respuesta pero a veces me pregunto cómo hace esta gente las cosas para sorprenderse con un telefonillo". Y otro responde: "La mayoría de la gente no vive en edificios y son casas independientes así que el telefonillo no es necesario".

"El telefonollo es antiguo, ahora se usan videoporteros", dice otro. Y uno más: "¿Cómo que no tenéis telefonillos?".