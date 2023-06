Una estadounidense flipa al ver lo que hacen las personas mayores en España

La usuaria de TikTok @maggieinmadrid, una estadounidense que vive en Madrid, ha publicado un vídeo en el que muestra su sorpresa por el estilo de vida que ve en las generaciones más mayores de España.

En las imágenes asegura que "una cosa sobre Madrid y diría que toda España" que le llama mucho la atención es "la diferencia en el estilo de vida de las generaciones mayores en comparación con Estados Unidos".

"Son activos, caminan por todas partes, incluso aunque utilicen andador o necesiten ayuda e incluso los puedes ver en una discoteca a la 1.00", dice la usuaria, que destaca que ve siempre a los mayores con sus amigos.

"Son sociales, casi parece que festejan más al ser mayores", dice sorprendida antes de asegurar que "la esperanza de vida en España es tan alta por esto", "porque la gente enfoca su vida en torno a su propia felicidad y generando recuerdos con sus amigos en lugar de estar solos".

"Y eso me alegra el corazón", remata en su publicación, que ha generado multitud de reacciones. Una usuario, por ejemplo, señala: "Una de las cosas que más me impresionó en USA fue ver gente tan mayor trabajando. NO tiene ni jubilación pública ni sanidad pública de calidad".

Otra pone como ejemplo a su madre, que tiene 74 años y su agenda completa con "asociaciones, amigos, manualidades, nietos...": "Es increíble la energía que tiene". En ese mismo estilo, otra usuaria remata: "Mi abuela con 90 años va a la ópera con sus amigas 🥰".