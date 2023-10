Reaparece 12 años después Adrián, mítico de 'Conexión Samanta', y revela qué pasó realmente en el programa

La historia de televisión tiene un hueco (y no pequeño) para Adrián, un hombre que saltó a la fama gracias a Conexión Samantha, el programa de Samanta Villar en Cuatro, y que se convirtió en un meme de la época.

Ahora, Adrián ha reaparecido en el canal de Pico de Oro para hablar de cómo fue su paso por el programa de Villar y qué recuerda de aquellos tiempos en los que se hizo famoso por su forma de ser, muy parecida por entonces a la de Rafa Mora.

El joven, que era modelo, ha explicado que le cambió la vida salir en ese programa: "Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Sin duda". Ha contado que formaron un casting para el programa de Villar y que no era "un casting real".

Ha señalado Adrián que se manipuló el programa y que cortaron y pegaron fragmentos, dejando entrever que él había dicho cosas que no había pronunciado durante la grabación, casi todas relacionadas con mujeres y sexo.

En el programa saca comida de un cajón y dice que la tomaba después del sexo, algo que ha colocó él para la televisión. También sacó un lubricante que era de su padre porque tenía una enfermedad estomacal y lo necesitaba, no era para juegos sexuales.

En ese capítulo hubo otro momento muy mítico: cuando sale de la ducha y se pone un calzoncillo con relleno antes de salir de fiesta a una discoteca. "Me dicen sal de la ducha, haz como que te cambias te pones el slip y todo el rollo y nos vamos de fiesta que se vienen los amigos. Me estoy vistiendo y diciendo mis vaciladas. Empiezo bueno 'el pantalón me cerrará o no me cerrará'. Fantasmada tras fantasmada. Era una tras otra porque esa es la intención".

Y ha proseguido: "Me viene y me dice 'eso que tienes ahí es un relleno'. Yo me quedo así y no me puedo creer que tengas esa maldad de ir a atacarme con eso sabiendo que luego vamos a la discoteca, que voy a bailar de gogó y que me pongo el este...".