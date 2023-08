Recoge comida que estaban "a punto de tirar" y hace un veredicto final

El usuario de TikTok @manuguija ha publicado un vídeo explicando que ha recogido un paquete de comida que estaba a punto de ser tirado a la basura y se ha grabado probando lo adquirido.

Se lleva a cabo a través de 'To Good To Go', una aplicación que hace de intermediaria entre restaurantes y tiendas para poner a la venta productos o alimentos que no han vendido durante el servicio con el objetivo de no malgastar comida.

En este caso, el joven ha acudido a un restaurante japonés en el que ha recogido una bandeja de sushi de 22 piezas que ha adquirido por solo 9,95 euros, siendo el precio original del pedido 24 euros.

"A primera vista parece estar bien", ha dicho en un primer momento antes de probar los platos, asegurando que "no tiene pinta de que estuviese a punto de ser tirado".

"Tiene bastante buena pinta. El arroz está un poco pegado, pero está fresquito", ha continuado opinando.

Después de enseñar en cámara todas las piezas, ha concluido así la degustación: "La verdad es que para mí estuvo muy bien. Mucho mejor que el de la otra vez. Muy superior".