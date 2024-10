Recuerda esta respuesta que le dio su casero por WhatsApp e indigna a media España

La conversación que un inquilino tuvo hace un tiempo con su casero está ahora indignando a media España, justo después de el Gobierno anunciase la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, dotada con 200 millones de euros.

"La última vez que sacaron el bono joven me pedían un recibo de las mensualidades como requisito indispensable para cobrarlo y ocurrió esto", ha escrito el usuario de X @ElDelJetpack, que ha acompañado de su mensaje de una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con su casero.

En ella se puede ver cómo le dice: "Buenas, mira, necesito un recibo de las mensualidades que he pagado hasta la fecha, me hacen falta".

El casero responde: "Hola. Los recibos son los justificantes que tú me haces por Bizum. Yo no tengo más recibos".

Y él insiste: "Voy a ver si me sirve, pero el recibo es documento con la fecha, la cantidad, la razón del ingreso y tu firma que deberías pasarme tú".

Entonces es cuando el casero es totalmente sincero y lo que dice está indignando a una multitud de personas: "Es que yo no puedo hacerte facturas porque yo no lo declaro y no pago el IVA. Si quieres, pagas tú el IVA y yo lo declaro".

Según explica el mismo usuario, el Bizum no le sirvió como justificante y dice más: "Claro que no tienen que pagar IVA. Es mi casera la que aparentemente no sabía qué impuesto quería eludir".