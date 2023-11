Regala unos sofás por Wallapop y lo que pasa después le indigna: hay debate sobre su reacción

La usuaria de TikTok @saracotelo ha provocado múltiples reacciones en esa red social al contar lo que le ocurrió cuando quiso regalar a través de Wallapop dos sofás viejos que tenía en casa.

Según muestra, ya en la descripción del anuncio avisaba de que, aunque los regalaba, los muebles estaban bastante sucios y tienen bastantes años, por lo que no estaban en muy buen estado.

Una señora le escribió rápidamente interesándose, pero la usuaria le volvió a advertir de que estaban "muy viejos": "La tela está desgastada y están sucios de llevar mucho tiempo en una casa parada".

"Pero no está indicado lo de que esté sucio. No pasa nada", dijo antes de anunciar que iría a verlos al día siguiente. La vendedora intentó que fuera otro día porque no le venía bien, per ante la insistencia de la mujer acabó accediendo y quedaron a las 19.00.

Tras escribirla el día acordado, a las 19.16 le dijo que estaban saliendo, 16 minutos después de la hora prevista de llegada. Como seguían sin llegar, 40 minutos después la usuaria le dijo que ya no podían esperar más.

La mujer le respondió: "Mire, me he confundido, he puesto el GPS y nos ha llevado a otro lado. Entonces si quiere si puede quedamos para mañana".

"No, lo siento. Podía haberme avisado de que iban a llegar tarde y podían avisarme también de que habían tenido problemas con el GPS. No puedo estar perdiendo mi tiempo, no estoy ganando nada con esto, son muebles regalados", le respondió la usuaria.

Y la mujer replicó: "Mire, yo tampoco estoy para perder el tiempo. Yo cojo los sillones porque me hacen falta, estamos perdidos".

Tras todo ello, la usuaria se lamenta: "Me he tenido que adaptar a las circunstancias de una señora a la que le estoy reglando unos sofás, que no los estoy vendiendo, no estoy ganando nada con ellos, he tenido que esperar 40 minutos, no llegaron y en cuanto le dije que ya no le voy a regalar los sofás, aun tenían más que decir. Yo no estoy para aguantar a la gente, de verdad que no, y esto me ha parecido surrealista".

Entre las reacciones, muchos usuarios apoyan a la usuaria. "Como consejo, por Wallapop omite dar cierta información, como que no vives en la casa o cosas así, más que nada porque das la ubicación y demás".

Otros, en cambio, no comparten lo que hizo la usuaria. "Pues yo creo que... por esperar un poco no pasa nada... tú regalas los sofá pero por tu conveniencia también... hay que tener paciencia creo yo".

Y otro: "Esto pasa cuando te quieres ahorrar llevar unos sofás viejos al punto limpio, algo así no se regala".