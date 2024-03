Relata lo ocurrido en un bus junto a sus dos hijos y lamenta la (no) actitud de los pasajeros

La usuaria de X @FabiolaBarranc1 ha relatado lo ocurrido con sus dos hijas pequeñas, una bebé y una niña de tres años, cuando "un tipo" le ha "insultado, increpado y amenazado con pegar" durante un viaje en autobús.

El susodicho llevaba "la insignia fascista de Borgoña", ha señalado la tuitera, en referencia a la Cruz de Borgoña, la bandera de la "España Antigua", conocida también como la "Cruz de San Andrés".

"Me bajé en la siguiente parada, temblando, con mis dos hijas, ante la INDIFERENCIA del resto de pasajeros. El odio y fascismo se esparcen sin frenos. Temblé de miedo porque el tipo estaba desquiciado, lleno de odio", ha relatado.

Sin embargo, luego lloró "de rabia e impotencia", más por el "silencio del resto de pasajeros que por la violencia del fascista". Tras bajarse del mencionado autobús, se subió en otro en el que se encontró a "una amiga y una familia maravillosa" que les arroparon.

"En cuestión de minutos me topé con lo mejor y lo peor del ser humano. Hoy no paro de pensar en lo importante que es vivir y educar en el respeto. En ser 'buena persona'. Hoy, eso parece ser trinchera", ha concluido la mujer en una publicación que ha recibido más de 1.000 'me gusta' y multitud de mensajes de apoyo.