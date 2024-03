Frank Cuesta se refiere así a lo ocurrido con Ayuso y provoca miles y miles de reacciones 

El popular aventurero Frank Cuesta ha provocado miles de reacciones tras un escueto mensaje sobre toda la situación que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Bueno, pues parece que definitivamente Franco ha muerto. Desde ahora, cualquier cosa mala que os pase... ya sabéis... culpa de Ayuso", ha escrito Cuesta en un tuit que rápidamente ha superado los 7.000 'me gusta' y una multitud de respuestas, tanto a favor como en contra.

Por ejemplo, un usuario replica: "¿Cualquier cosa mala que nos pase no era culpa de Pablo Iglesias? ¿O es que ya no te acuerdas de la turra? Bueno todavía sigue, pero parece que abrir un bar no es el 'este tío se va a aferrar al sillón como una garrapata porque está ansioso de poder' que nos vendíais".

Otro, en una dirección muy diferente, apunta: "Vosotros cuando salís con alguien .. preguntáis … oye?? No defraudarás a Hacienda no? Cuánto tienes en el banco?? Porque yo no, yo soy normal".

Ya en 2021, en una entrevista en The Wild Project, Cuesta dejó clara su opinión favorable sobre Ayuso.

Allí le preguntaron si en aquel momento había alguien que representase el centro político. "Nadie. ¿Qué político la gente de derechas y de izquierdas puede llegar en un momento a decir: 'Oye pues lo está haciendo bien'? Ayuso", señaló.

"Pero eso no es el PP. Porque Ayuso es del PP y el PP la está machacando. Un partido machista hasta los cojones. Como una mujer suba para arriba la machaca", añadió entonces.