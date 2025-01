Reservan mesa para seis y lo que hacen nada más sentarse indigna (y mucho) a la hostelera: trae cola

La cuenta de TikTok del restaurante Arroz y cañas, ubicado en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra y que es muy popular en esa red social como @arrozydesgracias, ha provocado miles de reacciones al contar lo que les ha ocurrido con unos clientes que reservaron mesa para seis.

"¿Pero tú de qué vas? ¿Tú has salido de España acaso a algún sitio? Viene una mesa de seis. La media de edad era de 58 años. Seis vasos de agua. Digo: pues mejor una botella, no tengo jarras. No, no, no. Vasos de agua", empieza diciendo la hostelera.

"Dice una: yo un vaso de agua, pues yo también, pues yo también. Llega el listillo y dice: pues seis. Al cabo del rato piden otros seis vasos de agua. Y me pide un limón. Le cobro el limón. Y me dice: oye, esto de varios, ¿qué es?", relata.

"Digo: el limón. Dice: ah, ¿que me vas a cobrar el limón? Digo: anda, claro, es que a mí me lo cobran", cuenta antes de expresar su indignación: "¿Tú lo ves normal? Es que yo no tengo por qué invitarte a ti a un limón cuando tú encima no me has dejado en mi casa dinero por la bebida".

"La camarera ha tenido que ir dos veces a llevarte vasos, los vasos los friego yo en el lavavajillas, que me cuesta dinero, y cuesta mucho. Los que sean de la hostelería saben que los productos de los lavavajillas cuestan un huevo, el agua me cuesta, lavar el vaso y la camarera. Y ahora me dice que si te cobro el limón", se queja.

"¿Pero tú de qué vas? Si es una mesa como ahora, dos personas han dejado 98,50 euros y han pedido otros dos cafés más. Les invitas a los cafés porque se han dejado una pasta. Pero te invito yo porque y quiero porque tú has sido un buen cliente, pero si eres un rata de cliente, ¿por qué te tengo que invitar? ¿Por que tú lo digas?", plantea.

En los más de 8.000 comentarios que ha provocado la situación destaca el de un usuario que señala: "Cobrar el limón es regulero, pero ir a un restaurante a beber agua es de ser un malnacido, daros cuenta que los clientes en cualquier cosa son una escoria tremenda".