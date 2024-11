Revela a sus alumnos alemanes que se va de vacaciones y provoca un choque cultural instantáneo: la respuesta es delirante

La profesora y creadora de contenido conocida en TikTok como @Sadringarde ha publicado un vídeo contando una anécdota vivida con sus alumnos alemanes que ha acabado derivando en un "shock cultural" o, como ha añadido ella, un "shock monetario".

"Cuando me cancelan las clases es porque se van de vacaciones un mes o tres semanas, un viaje por todo lo alto", ha advertido en primera instancia al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento más de 31.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo).

Un día fue ella la que les avisó de que se marcharía a Londres de vacaciones durante no menos de una semana, unos cuatro o cinco días. "Se quedaron en shock y me dijeron que por qué me iba tan poco tiempo: 'Vete un mes, ve tres o cinco semanas'", ha contado. Ante esta reacción les explicó que no tenía dinero y que ya suficiente era irse esos días.

"Uno de ellos me dijo: TRABAJA MÁS", ha revelado la profesora. "Vivimos en realidades paralelas completamente diferentes una de la otra, esta gente se cree que si tú trabajas más, puedes llegar a tener dinero en España para irte un mes o dos meses de viaje", ha relatado.

"Ellos no saben que aquí, aunque te hartes a trabajar, comprarte un huevo Kinder ya es un gasto importante", ha rematado con la mayor de las ironías.