Revilla llamó a Sánchez hace un mes y cuenta resignado qué hizo el presidente del Gobierno

"España no se rompe. Eso es un cuento. No la ha roto ni Fernando VII". Así de claro se ha mostrado en El Hormiguero el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha acudido al programa de Pablo Motos en Antena 3 para hablar de la actualidad política.

Hablando de su relación con Pedro Sánchez, Revilla ha contado que el ahora presidente lo llamaba para pedirle consejo, algo que ha dejado de hacer. Con todo el tema de la amnistía sobre la mesa, el dirigente cántabro ha explicado que hace un mes quiso ponerse en contacto con Sánchez, pero el líder del PSOE no le cogió el teléfono.

"Hace un mes y en vista de cómo están las cosas me aventuré a marcar tu teléfono, no hubo respuesta. Nada más una vez, tampoco es cuestión de llamar tres ni cuatro. Una tarde de estas que tienes tontas digo voy a ver qué es de Pedro, le voy a dar mi consejo", ha contado.

¿Y qué le hubiera dicho? "Piénsalo bien", ha sido el primer consejo. Ha añadido que si Puigdemont y los otros políticos catalanes hubiesen pedido perdón por la declaración de independencia vale, pero que lo que dicen es que lo van a volver a hacer.

"No rectifican. Te metes en un terreno complicado. Esto está abocado a unas nuevas elecciones. Y te digo una cosa Pedro, si tú ahora te plantas y dices 'no', convocas nuevas elecciones yo creo que no vas a sacar menos votos y el panorama político se puede clarificar bastante", ha apostillado.

Según Revilla, los dos grandes partidos —PP y PSOE— subirían y que si hubiese repetición electoral él lo votaría.