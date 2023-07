Ruth Lorenzo desvela cómo le llamaba otra famosa cantante y por qué y deja a todos alucinando

La cantante Ruth Lorenzo ha relatado en una entrevista en el programa 'Freeda Doc' la razón de que la artista musical Amy Winehouse se refiriera a ella como "la tetona".

Ambas coincidieron en el reality 'Factor X'.Y así ha empezado hablando de la enfermedad que sufre: "Para la sociedad, las tetas son como un símbolo de belleza, pero para mí han sido una incomodidad. Tengo hipertrofia mamaria".

"Mi cuerpo es súper sensible a las hormonas femeninas y me crece el pecho sin parar. Llevo dos reducciones de mama y voy a por la tercera. Lo más seguro es que me las tengan que retirar completas para evitar seguir operándome", ha relatado.

Según ha desarrollado la cantante, se trata de una patología que provoca que te crezca el pecho sin parar, "y no tiene que ver con engordar o adelgazar, sino con la glándula mamaria en sí".

También ha contado algunas de las peores situaciones más embarazosas que ha vivido: "Me han tratado como si yo quisiera ir de 'sexylonga' o como si fuera vendiendo tetas".

Por todo esto, ha confesado que muchas veces ha deseado ser "invisible en el escenario y solo ser escuchada". Y ha terminado con esta tremenda alusión a sí misma: "Soy más que unas tetas".