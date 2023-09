Sandra Sabatés deja un rotundo alegato sobre la violencia machista que muchos deberían ver

La periodista Sandra Sabatés ha protagonizado un discurso sobre la violencia machista en El Intermedio que está siendo de lo más compartido en X, antigua Twitter.

La comunicadora ha querido recordar los últimos casos de violencia de género que se han producido en la última semana. "Cuatro mujeres han sido asesinadas en la última semana. 48 en lo que va de año. Son cifras insoportables y que van en aumento", ha asegurado.

Sandra Sabatés ha reconocido que es algo que "lleva a preguntarnos" que "qué está pasando". "Esta última legislatura el Gobierno de coalición asegura que ha destinado más recursos que nunca, pero, claramente, no están siendo suficientes", ha añadido.

"Es necesario un diagnóstico mucho más certero de la situación y un acompañamiento integral para proteger a las víctimas de la violencia machista", ha explicado.

Tras ello, la presentadora de El Intermedio se ha fijado en "otra cuestión", como hacer frente al "discurso negacionista de la extrema derecha". "Un discurso que está calando en numerosas administraciones donde van de la mano con el PP", ha razonado.

Sabatés ha sido muy clara al afirmar que "lo hemos dicho muchas veces: las palabras importan". "Y maquillar la violencia machista dentro de otras violencias es un paso atrás que no nos podemos permitir", ha señalado.

La periodista ha terminado su intervención, que está arrasando en redes sociales con más de 3.500 me gusta, destacando que "no podremos ser una sociedad sana e igualitaria hasta que no se ponga fin a la violencia machista".

Las palabras de Sandra Sabatés ha generado decenas de reacciones de usuarios que reconocen que "se puede decir más alto, pero no más claro":

