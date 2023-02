Santiago Carrillo habló en estos términos de Tamames, que ahora le responde muy muy a su estilo

Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura contra Pedro Sánchez, ha reaccionado muy a su estilo ante unas palabras que le dedicó en 2011 Santiago Carrillo, histórico líder del Partido Comunista, y que se han hecho virales ahora.

En ese vídeo, y durante una entrevista con Pablo Iglesias, Carrillo habla sobre el intento del golpe de Estado del 23-F: "Yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo porque hizo dos veces declaraciones en favor de un Gobierno presidido por los militares. Y las dos veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole".

"Y toda la evolución posterior hacia la derecha de Tamames me hace pensar que él sabía algo", remató.

Ahora, en Todo es Mentira, Tamames ha soltado: "Carrillo está hablando después de muerto y va diciendo las mismas cosas que decía, creo, que eran ilusorias o mentira".

"Yo no tuve ninguna relación con el 23-F, la primera noticia que tuve de que me habían nombrado ministro de Economía Armada la confirmé con el libro de Cercas dos años o tres después. No conocía a Armada, no le vi nunca, no le traté, pero él quiso formar un Gobierno a su antojo y hablaba de Múgica, del propio Felipe González etc", ha asegurado Tamames.

"Era un fantasioso y la organización del llamado golpe fue un desastre de organización porque Tejero se basó en una serie de trabajadores de la Guardia Civil que estaban haciendo sus servicios, se los llevó de paseo al Congreso y allí las barbaridades que sucedieron las conoce todo el mundo", ha proseguido.

Según Tamames, el gobierno de concentración fue una idea de Carrillo antes de las elecciones del 77 pero no salió adelante y acabó con los pactos de La Moncloa, que recogían la idea de la concordia.

Además, ha negado que él se mostrase partidario de un gobierno formado por militares: "Lo que yo hice fue una declaración de que, teniendo en cuenta que teníamos una situación de guerra sobre todo el País vasco con ETA, lo que que era tal vez aconsejable es que el ministro del Interior fuera un militar. Eso sí lo dije, y lo dije con mucha sencillez y muy naturalmente porque era una guerra lo que estaba en marcha allí en aquellos años".

"No se me hizo caso, se nombró otro ministro, me pareció que hizo lo que pudo, pero esa fue la única referencia que hice a los militares y en señal de admiración y no de compinches para hacer un golpe de estado. ¡Cómo voy a hacer yo eso, por favor!", ha zanjado.