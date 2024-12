Se olvida de pagar el taxi, lo cuenta y llega hasta el taxista: él responde con este mensaje

El presentador y cómico Eugeni Alemany ha compartido en su perfil de X, la antigua Twitter, lo que le ha pasado después de que el taxista le dejara en la estación de Valencia Joaquín Sorolla y hasta ha recibido la respuesta del propio trabajador del sector.

"Por favor, taxistas de Valencia, avisad al conductor de un Tesla que me acaba de dejar en Sorolla, que nos hemos puesto a charlar y no le he pagado. Que me envíe un mensaje, por favor. Esto nos pasa por charlas 😂😂😂", ha escrito primero.

A continuación, ha decidido publicar un vídeo de menos de un minuto en el que volvía a explicar la historia: "Por favor, mensaje importante, si alguno tiene un amigo taxista que tenga un Tesla que le avise que no le he pagado la carrera".

"Me he bajado del coche y nos hemos puesto a hablar y no me había dado cuenta que no le he pagado. No quiero quedar de mal pagador, así que si alguien por favor tiene un conocido con un Tesla y es taxista y este tiene un tipo que no le ha pagado el viaje, ese soy yo. Por favor, avisadle, que me le localice porque si le veo la cara sé quién es", ha añadido, rematando que se pusieron a hablar de coches y después de bajarle las maletas se fue tan contento.

La historia no ha tardado en viralizarse y hasta le ha llegaod al conductor del taxi, que se ha puesto en contacto con Alemany: "Soy César, el taxista que te ha llevado al AVE esta mañana. A ti se te ha olvidado pagar, pero a mí se me ha olvidado cobrar, que aún es peor. sin conocedrte ya me parecías un tío majo viéndote por la TVE pero en persona aún me has caído mejor. Y cuando he visto el vídeo me partía de risa".

El taxista también le ha contado que esta vez le invitaba él a la carrera, pero que a la próxima le cobraría. "Por cierto, mi mujer empezó a seguirte en la pandemia y le caes genial", ha finalizado.

Junto al pantallazo que le ha dejado César, Alemani ha exclamado un "visca el sector del taxi".