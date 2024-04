Se queda dormida para un examen importante y el gesto de sus amigas vale oro

Hay amistades que valen oro. Y, sino, Anahis puede razonarlo con creces. Todo se sabe por el hilo en la red social X, antes conocido como Twitter, en el que la usuaria venezolana ha contado lo que hicieron las amigas de su amiga cuando se quedó dormida un día en el que debía realizar un examen muy importante en un colegio de Madrid.

Fue así porque se le olvidó poner la alarma, pero sus amigas, viendo que no llegaba al colegio y tampoco había respuesta alguna por teléfono, acudieron hasta su casa a despertarla.

Como el tiempo se les echaba encima, y a solo 30 minutos de que comenzara la prueba escrita, la llamaron desesperadamente por el telefonillo y gritando desde la calle. No fue en vano, pues consiguieron despertarla y fueron corriendo al centro escolar, que según cuenta Anahis, estaba situada a una distancia aproximada de un kilómetro.

"Es (su hija) muy responsable y no le gusta llegar tarde a ningún sitio", ha explicado Anahis. Sus amigas rogaron a los profesores que la esperaran, y así fue, llegó al dichoso examen cinco minutos antes de dar inicio, pudiéndolo, finalmente, presentar junto a sus amigas.

La reflexión de la madre es para oirlo mil veces: "El poder de la amistad es inconmensurable, yo sigo conmovida por le gesto, de no ser por ellas, no presenta, ya que yo estaba llegando ya a mi trabajo". La historia acumula ya más de 1,7 millones de testigos y 39.000 'me gusta'.