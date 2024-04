Tristán Ulloa lanza este importante mensaje sobre lo que pasó en las residencias durante la pandemia

El actor Tristán Ulloa ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha mandado un importante mensaje sobre lo que sucedió en las residencias de mayores durante los peores meses de la pandemia del covid.

A sus 53 años, interpreta el papel de Alfonso Basterra en El caso Asunta y ha puesto en valor que ahora está en su mejor momento tras haberse sentido en algunas ocasiones "muerto profesionalmente".

Pero la situación que si vivió durante la pandemia del covid en las residencias le tocó de forma directa. Su madre se encuentra en uno de estos centros y él no ha dudado en dar su opinión sobre su gestión.

"No sé cómo lo haré como padre, con la rebanada de abajo. Pero lo que sí sé es que con la rebanada de arriba tuve muy buenos cimientos. Mis padres me tuvieron muy jóvenes", ha asegurado, al ser preguntado por ellos.

Tristán Ulloa ha confesado que su madre sigue siendo su confidente, "aunque ahora no me conteste" y "siento que le debo todo". Tras ello, ha sido muy directo sobre la situación de las residencias.

"Me parece terrible algunas situaciones con los mayores en las residencias. La pandemia fue terrible. Una mujer vestida de astronauta te ponía delante a tu madre que, como no registra nada, gritaba como en un frenopático", ha señalado.

El actor no se ha mordido la lengua y ha mostrado su enfado porque no sean gestionadas por las administraciones públicas. "No me entra en la cabeza que la gestión de las residencias no sea pública", ha sentenciado.