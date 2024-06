Se queja de que hay un hombre con auriculares en un bar: le dan una respuesta con todo el sentido

La usuaria @MamideTEA ha logrado una importante repercusión en X, anteriormente Twitter, con su respuesta a la queja de una persona que contaba que había visto a una pareja comiendo en un restaurante y el hombre llevaba auriculares puestos.

"Hemos salido a comer fuera y al lado de nuestra mesa hay una pareja comiendo... y él está con el móvil CON LOS AURICULARES PUESTOS. La chica no está usando el móvil ni nada, está comiendo enfrente del señor que está PASANDO HASTA EL CULO DE ELLA CON LOS AURICULARES PUESTOS", se podía leer en la queja, mayúsculas incluidas.

A este comentario ha respondido con educación y de forma constructiva @MamideTEA, que ha afirmado que esa persona podría ser perfectamente su marido autista: "Podría ser mi marido perfectamente. Es autista y en ocasiones necesita estar con auriculares de cancelación, incluso en casa".

Después ha querido dejarle un mensaje a la persona que ha puesto la queja: "Su vida debe ser mucho más triste que la de la chica, toda la cena pendiente de otra pareja, y luego a juzgar aquí en Twitter".

Ha criticado que esta persona se haya pasado toda la cena "viviendo a través de una pareja (que no conoce) en vez de con sus acompañantes o de sus propios pensamientos".

Después ha pasado a explicar que su marido "cuando está colapsado" y no acabe "aislándose del todo" lo que hace es "salir a sitios donde suele ponerse mal, y ahí se pone los auriculares, para aprender que puede aislarse cuando lo necesita".

"Antes no podía venir a la piscina conmigo y con las niñas, y menos después de trabajar. Ahora viene siempre, y cuando siente que tiene mucha ansiedad por los estímulos, se pone los auriculares, no habla, está en su mundo, y cuando está mejor, se los quita, me dice 'ahora ya me siento bien'", ha contado.

Tras poner varios ejemplos ha apostillado que su marido necesita ahora menos los auriculares y ha mandado un recado a todos aquellos que están pendientes de lo que hacen los demás: "Dejar de juzgar la vida de persona que no conocéis y no os importa".

"Cada uno vive en pareja común sus propias reglas. Paso muchísimas horas con mi marido, haciendo mil cosas juntos, y podemos salir a cenar sin tener que hablar y él con los auriculares puestos, y no soy infeliz, tengo vida interior, y los silencio que no son incómodos me gustan", ha sentenciado.