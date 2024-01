Son de EEUU, van al médico en España tras un mes con tos y se quedan flipando con lo que les dice

La cuenta de TikTok @smithsinspain, muy popular porque una pareja de estadounidenses cuenta cómo es su vida en España, ha explicado qué les ha pasado al ir al médico tras sentirse mal durante más de un mes.

"Acabamos de terminar en el consultorio médico porque nos hemos sentido muy mal durante el último... mes. Llevo con tos un mes y medio", empiezan explicando.

"Y acabamos de ir al médico y nos dicen: '¿Por qué habéis tardado tanto tiempo en venir?'. Y nosotros... es que somos estadounidenses, tenemos esta mentalidad de que no vamos al médico a menos que ya no tengamos más remedio", cuentan.

Según relatan, el médico les ha recordado que estamos en España y aquí no dejamos pasar el malestar. Y ellos explican: "Lo sabemos, pero nos está costando un tiempo. Llevamos viviendo en España dos años y todavía luchamos para ir al médico incluso teniendo la increíble atención médica que tienen aquí".

Además explican la razón por la que les pasa eso: "Creo que para mí es muy difícil ir al médico porque cuando vivíamos en Estados Unidos era siempre tan caro y siempre había una factura increíble sorpresa. Incluso con seguro, a veces tienes un copago".

"Hoy nos hicieron una radiografía de tórax para asegurarse de que no teníamos otro problema y mientras nos las hacían solo pensábamos: ¿Cuánto nos costaría esto en Estados Unidos?", rematan.

En los comentarios, una persona destaca: "Tengo un amigo americano, le operaron de una hernia y alucinó al ver que no pagó nada. Me dijo que en EEUU le hubieran cobrado 3.000 euros".

Y otra cuenta: "Tuve una au pair americana, se moría del dolor. Creía que tenía apendicitis. Y ella no quería ir. Me decía y si me operan!!!!! Yo le decía: pues te meten en el quirófano 😂😂😂😂le tuve que gritar y nos fuimos a urgencias y la operaron de apendicitis. Me decía. ¿¿Y quien lo va a pagar??? Y yo le decía: todos los españoles con sus impuestos".