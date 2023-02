La sutil pulla de Antonio de la Torre a Feijóo que ha provocado risas y un aplauso del público

Antonio de la Torre y Clara Lago se han puesto este sábado al frente de los premios Goya 2023, un reto mayúsculo que los dos actores han afrontado con humor. Después de un inicio muy solemne, donde se ha rendido un emotivo homenaje a Carlos Saura, fallecido este viernes a los 91 años, los presentadores han hecho de forma conjunta una presentación con tintes políticos.

Ambos bromeaban sobre cómo deberían presentar la gala y en un momento dado han comentado que para que salga todo bien no habría que hacer ningún comentario político y han mencionado el lapsus de Feijóo, que confundió los Oscar con los Goya hace unos días.

"Divertida pero sin ir de graciosos. Emotiva. Intensa pero que no sea un tostón. Que se nos vea sin ser protagonistas. No se puede hablar de política. No se puede ser ni muy de izquierdas ni muy de derechas. Ni muy de centro. Para niños, para mayores", han dicho los dos a la vez.

Ha proseguido Lago diciendo que en tres minutos hay que hablar de todas las películas pero sin centrarse en ninguna y De la Torre ha añadido: "No confundir a los Goya con los Oscar". Un mensaje que ha provocado las carcajadas del público.

Pero también ha recibido Pedro Sánchez y su Gobierno: "Hay que hablar de que es una gala sostenible, hay que hablar de cambio climático. Pero no te puedes poner catastrofista. A mí me gustaría hablar de veganismo. Pero yo tendría que decir que un chuletón es imbatible".

Una frase pronunciada por Antonio de la Torre en referencia a lo que dijo Sánchez en plena polémica por el consumo de carne y a raíz de una campaña del ministerio de Consumo.