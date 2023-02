La viuda de Carlos Saura, en los Goya: "La sanidad pública se merece que se cuide"

Los Premios Goya de 2023 han comenzado —no podía ser de otra manera— con el recuerdo a Carlos Saura, cineasta fallecido la víspera de la gala y que iba a ser galardonado con el Goya de Honor.

El primer premio entregado en la ceremonia fue éste, y los encargados de recogerlo han sido dos de sus hijos y su viuda, Eulalia Ramón, Lali. Para introducirlo, Carmen Maura, protagonista de ¡Ay Carmela!, recordó varias anécdotas del prolífico cineasta, como que cuando se conocieron para ese rodaje, el director le dijo: "Eres una actriz a la que nunca habría llamado para una película, pero en ésta, como te comunicas bien con el público, está bien". A ella, lejos de darle "bajón", le pareció bien porque siempre le ha gustado "la gente que no miente".

Los familiares del director fueron acogidos en el escenario con el público puesto en pie, que los aplaudió durante varios minutos. La emoción fue máxima cuando Eulalia Ramón levantó la estatuilla hacia el cielo.

La primera en hablar fue Anna Saura, que comenzó explicando que estaban allí, "", como él quiso, en representación de todos los hermanos".

"Nuestro padre se fue ayer trabajando hasta el último minuto. Enseñándonos que hay que vivir apasionadamente, que la imaginación no tiene límites, que la cultura es lo más importante que tenemos y que tenemos que potenciarla. No entiende de ideologías ni de colores", agregó.

Le cogió el testigo su hermano Antonio, quien reivindicó a las cuatro mujeres que formaron parte de la vida de su padre y que hicieron de él "la persona que fue".

Eulalia Ramón comenzó su discurso dando las gracias, de parte de Carlos Saura, a Elsa, quien fue su cuidadora, así como al personal de los distintos centros sanitarios que lo atendieron. En especial, mencionó al equipo de paliativos domiciliario de Villalba (Madrid).

Muy aplaudida fue cuando añadió: "La sanidad pública se merece que la cuiden como el personal público nos cuida a nosotros. A quien corresponda, que lo haga, por favor".

Para concluir, Ramón leyó una nota que había dejado escrita Saura: "A mis 91 años no podía tener mayor satisfacción que recibir el Hoya de Honor. Gracias a todos. He sido muy afortunado rodando más de 50 películas. He tenido seis hijos, una docena de nietos y una bisnieta. Me siento muy afortunado. Gracias a todos los grandes actores que han colaborado conmigo, muchos de ellos desaparecidos".

"Estaré feliz si el cine que he hecho ha servido para enseñar algo a las nuevas generaciones. Me veo como una estrella errante en medio del cosmos", terminaba la nota.