La Tagliatella vuelve a ser 'trending topic' por el día de San Valentín

Un año más, la llegada de San Valentín ha vuelto a convertir a La Tagliatella en trending topic. Las bromas y los comentarios sobre posibles planes para celebrar este día acaban siempre en una cena en esta cadena de alimentación italiana.

"Las acciones de La Tagliatella subiendo sin parar" es una de las reacciones que más se pueden leer en la red social de pajarito. La cuenta de Twitter que explica los trending topic nacional ha informado que " hay muchas parejas que van a este restaurante para celebrar San Valentín y Twitter se llena de gente que critica que elijan este lugar para celebrar el amor".

Sin embargo, El Comidista realizó en 2018 un artículo sobre esta cadena que no dejaba muy bien parada al establecimiento. "Mi experiencia en el pasado no fue exactamente esa: la memoria me lleva más bien a un establecimiento de comida mediocre, estandarizada y probablemente congelada, a miles de kilómetros de la frescura típica de la la buena cocina italiana", describió.

Para ello, se llevó a dos expertos sobre este tipo de gastronomía. Concretamente, contó con la napolitana y dueña de A Mà Espai Gastronòmic, Rossella Cascone, y el periodista de la región de Friuli Marco Bozzer.

La opinión no mejora mucho y son críticos con platos como los espaguetis carbonara. "El punto de cocción de los espaguetis es correcto, pero a esta pasta podrían llamarla Antonia o Carla, porque carbonara no es. No lleva ni uno de los tres ingredientes de la salsa original: ni huevo, ni guanciale ni queso pecorino”, afirmó Bozzer, que comentó que llevaba nata y beicon.

Por su parte, Cascone llama al elemento principal "siempre es el huevo" y que "hay que encontrar un punto en el que esté cremoso no crudo".

Además, de este plato, también pidieron rigatoni a la amatriciana, risotto, parmigiana de Oriente, misto Tagliatella y pizza margarita.

Finalmente, Bozzer aseguró que "toda la comida parece sacada de una cadena estadounidense o de un festival de comida italiana en Brasil" e incluso llegó a decir que estos platos "no podrían sobrevivir en un restaurante en Italia". "De hecho, es la peor comida italiana que he probado en los 24 años que llevo aquí", sentenció.

Por su parte, Cascone destacó que "con cuatro cosas buenas y de temporada, puedes hacer una pasta riquísima, pero para eso necesitas buenos cocineros".