Una tatuadora se niega a hacer lo que le pide una mujer: el motivo está justificado

La gente se hace todo tipo de tatuajes y los artistas se encuentran con peticiones de lo más variopintas. Eso es lo que le ha ocurrido a la tatuadora Leidy Mora, que ha contado la experiencia que vivió con una petición que finalmente decidió rechazar.

La propia tatuadora ha compartido lo que le pasó en la red social TikTok. "Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar a esto: ¿sororidad? ¿ética? O simplemente que no quiero formar parte de estas cosas", ha comenzado a explicar la mujer en la publicación, que acumula más de 150.000 me gusta.

Así, ha afirmado que a lo largo de los años ya ha hecho tatuajes así y se ha arrepentido. "Como mujer digo, yo no debí prestarme para hacer eso". A continuación, ha mostrado la conversación con la mujer que le pidió el tatuaje.

Al comienzo le solicitó presupuesto y ella le pidió las características del tatuaje que quería hacerse. Y, según ha mostrado, quería tatuarse la frase: "Propiedad de Víctor para siempre". Así, ha agregado que no le gusta negar tatuajes a nadie, pero en ningún caso podía ser parte de un mensaje de esta naturaleza.

"En el estudio no realizamos este tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer, en esta ocasión no podemos ayudarte", fue su respuesta.

"¿Por qué alguien querría tatuarse 'propiedad'? No eres una cosa, me parece triste. No era una broma, era una cosa seria. Todavía estoy en shock de ver que alguien quiere tatuarse algo como 'propiedad de Víctor'", dijo.

Además, ha contado que en sus diez años de experiencia como tatuadora lo que más ha tenido que tapar son nombres y fechas de exparejas, pero nunca se había encontrado con que alguien quisiera tatuarse "propiedad".

Finalmente, ha asegurado que eso "no es sano" y siente tristeza "porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran". "Y lo he visto en mi estudio de tatuajes, muchas veces", ha dicho.