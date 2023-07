Carla Antonelli da una sonada respuesta a Mario Vaquerizo tras sus polémicas palabras sobre el Orgullo

Carla Antonelli, histórica activista por los derechos LGTBI y próxima senadora de Más Madrid en la Cámara Alta, le ha dado una sonada respuesta a Mario Vaquerizo tras las polémicas palabras que pronunció hace unos días sobre el Orgullo.

El artista de las Nancys Rubias aseguró que él no celebra el día del Orgullo Gay esta semana: "Lo celebro todos los días porque me siento muy maricón", aseguró en una entrevista en Europa Press.

"No tengo que buscar una fecha para reivindicar la libertad de las personas. Eso no quiere decir que aplauda y que exista la reivindicación de ese día, pero yo reivindico el 'mariconeo' todos los días de mi vida y no tengo que ponerme ninguna pancarta", señaló.

Unas afirmaciones que han provocado un importante revuelo en redes sociales, hasta el punto de que Carla Antonelli no ha dudado en responderle desde su perfil en la red social.

La diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña ha justificado que Vaquerizo no tiene que poner una pancarta porque "otras ya se pusieron por ti, para que tú puedas decidir si te pones o no hoy".

"Pero no te preocupes, que nos seguiremos poniendo para que no nos arrebaten un solo derecho y también tú los puedas seguir disfrutando. Para la memoria, rabitos de pasas querido ✊🏳️⚧️🏳️🌈", ha defendido la que será la primera senadora trans de la historia.