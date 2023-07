The Grefg habla ahora de su paso por 'El Hormiguero' y de cómo es Pablo Motos fuera de cámaras

El streamer David Cánovas, conocido en redes como The Grefg y uno de los creadores de contenidos más famosos en habla hispana, ha estado en The Wild Proyect, el podcast de Jordi Wild para hablar de su trayectoria, de la vida y de todo en general.

El creador de contenido murciano ha hablado también de su paso por El Hormiguero en febrero de 2021 y de cómo fue su experiencia: "Yo fui a El Hormiguero en el momento en el que Andorra era trending topic every day".

Sobre por qué accedió a ir al programa de Pablo Motos, Cánovas señaló que solía ver el programa cuando era pequeño y le hacía ilusión: "Obviamente Grefg en El Hormiguero era traemos un youtuber de Andorra para preguntarle todas estas cosas".

Ha afirmado que Motos le hizo "una entrevista bastante abierta pero creo que Pablo Motos estaba así esperando el momento de preguntar de Andorra". El streamer ha señalado que vio esa charla como una oportunidad para poder explicar bien por qué vivía allí y "dar la cara".

Ha contado, además, que está muy orgulloso de lo que dijo de los impuestos y de Andorra y ha comentado que ese es uno de sus mejores discursos en público.

También ha explicado el streamer que en ese tipo de entrevistas buscan "la respuesta jugosa" y que por eso se preparó tanto su discurso sobre Andorra y los impuestos: "Quizás no era consciente de lo importante que era ese momento para mi imagen y para la imagen de nuestro sector. Voy a El Hormiguero, me hace mucha ilusión, me van a hacer el laboratorio loco de mi primo pero me van a preguntar por Andorra".

"Esa pregunta era el demonio. Iban a maldad", ha apostillado Jordi Wild antes de que Cánovas explicase que lo llevaba todo muy preparado.

Cuando el creador de contenido murciano vio la entrevista desde fuera dijo: "Joder he venido a una matanza aquí. He estado en un sitio y me estaban tirando cuchillos". "Estoy seguro que a Pablo Motos no le hacía ilusión tenerte", ha añadido el presentador del podcast.

"Le sudaba la polla mi skin del Fornite", ha señalado Grefg. El streamer ha afirmado que le han invitado más veces pero ya no ha ido: "No le tengo ninguna rabia, me trataron súper bien y tal, fuera de la entrevista".

Sobre cómo es Pablo Motos fuera de cámaras ha respondido que "muy bien": "Vino, me saludó, estuvo un ratito hablando conmigo, me dijo 'es que hago unos vídeos para Instagram curiosos'".

Ha vuelto a decir que le han vuelto a llamar pero ha señalado que ahora está "bastante tranquilo". The Grefg ha reconocido que ir a El Hormiguero es de las cosas que más gente le ha recordado por la calle.

Jordi Wild ha sido más contundente y le ha aplaudido por cómo habló en El Hormiguero, programa que ha definido como "caspa" y "de gente antigua".