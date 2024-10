'The Times' entrevista a Broncano y habla de lo que está suponiendo en España su duelo con Pablo Motos

El prestigioso medio británico The Times ha publicado un artículo en el que ha hablado con el presentador de La Revuelta, David Broncano, sobre su duelo con El Hormiguero de Pablo Motos.

"Los programas de entrevistas televisivas son el nuevo frente en la batalla de las 'dos Españas", ha señalado el medio anglosajón en el titular de la noticia. Dentro de ella, The Times asegura que el lanzamiento del programa de TVE "ha desatado una guerra de audiencia, preguntas en el parlamento y el último enfrentamiento en las guerras culturales de España".

Tras señalar que ha logrado dar "un vuelco al dominio de El Hormiguero", ahora España, "un país dividido por una política polarizada", tiene dos programas: "El de Broncano para los espectadores de izquierdas y el de Motos para los de derechas", ha añadido.

Al preguntar al presentador de La Revuelta por ello, él habla de quién habló de ello primero. "Ellos (el equipo de Motos) fueron los primeros que dijeron, en antena, que Pedro Sánchez me puso en TVE. Están contribuyendo a polarizar el asunto", ha señalado.

Broncano ha tachado como "absurdo" el enfrentamiento y desmiente la afirmación que algunos han hecho. "La gente que piensa que Sánchez me puso allí no sabe si alguna vez le he votado", ha defendido.

"Fue duro cuando empezó todo esto: la guerra cultural ha llevado a la gente a extremos brutales y sin escrúpulos", ha reconocido el presentador de La Revuelta al medio británico.

“Lo único que quiero cada día es que mi programa sea bueno a nivel cómico y que haya risas todo el tiempo. Puede ser infantil, tonto o ingenuo, pero si es divertido, para mí es bueno", ha añadido Broncano.

Cuando le preguntan por la frase de las "dos Españas", él contesta que su objetivo es que la situación no sea "una batalla de ‘si ves mi programa eres una España y si ves otro programa eres la otra". "En España hay muchas Españas, no dos, sería triste que fuera de otra manera", ha zanjado.