Todo lo que dice al recoger una caja que tenía en casa de su ex está a la altura del mejor Almodóvar

Cajas que había en casa de su ex

Vídeo para la historia el que ha compartido en TikTok @claudiameal grabando la reacción de su prima al hacer una especie de unboxing de todos los productos y prendas que se había dejado en casa de su ex.

Todo empieza mal porque en las cajas en cuentra bolsas de plástico vacías y mascarillas de las que se usaban durante la pandemia: "No lo estoy entendiendo. Esto es suyo. Hay que ser gilipollas. Me da mascarillas del Covid en 2024".

Por lo menos ha encontrado su cafetera, que pagó ella, aunque se ha juntado con dos pero por lo menos no la tiene su ex. También un paraguas que compraron en Filipinas y que se va a quedar su prima.

"Algo bueno, mascarillas de la cara coreanas", ha dicho con tono de celebración. Siguen apareciendo cajas vacías, calzoncillos que no son suyas y alguna que otra prenda que sí añoraba.

Ha lamentado encontrar su bolso de dos euros pero no su bolso de 40 euros: "Vaya. Oye que no es broma que me falta el bolso, qué hijo de perra". Lo único que sí que le agradece son las lentillas que valen un dinero aunque se mosquea porque hay una caja con un aparato que sí quería que está vacía.