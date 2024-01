Toni Cantó califica con un solo término las palabras de Albert Pla y se refiere así a Itziar Ituño

Toni Cantó, actor y exdiputado de Ciudadanos, ha respondido con toda contundencia al músico Albert Pla y se ha referido también sin contemplaciones a Itziar Ituño, en medio de la polémica tras participar en una manifestación para mejorar los derechos de los presos de ETA.

En concreto, Cantó ha exclamado tras escuchar las palabras de Albert Pla: "Menuda barbaridad decir esto. Es una auténtica barbaridad".

Todo ello después de que el músico dijese: "España es un país que sigue dividido entre los que creen que los que mataron a Carrero Blanco eran unos héroes y entre los que creen que eran unos asesinos. Yo creo que eran unos héroes".

En cuanto a Ituño, Cantó ha señalado: "Yo creo que aquí no hablamos de cancelación ideológica en el sentido de izquierda o derecha, que existe y no solo entre izquierda y derecha, sino entre quienes quieren trabajar en ciertos lugares en español y no puede porque no tiene ninguna posibilidad de obtener una ayuda pública o no puede trabajar en la televisión de turno de esa comunidad de turno etc".

"Aquí hablamos de algo más bestia, de alguien que apoya a unos asesinos. Es una cuestión de grados. Diciendo entre otras cosas que son presos políticos, lo cual quiere decir que España no es una democracia y que existen presos políticos", ha criticado.

Y se ha preguntado: "¿Alguien se puede imaginar que algún artista en España o persona de la cultura hiciera una defensa, no sé, de Anders Breivik o de los que entraron y se cargaron a los abogados laboralistas de Atocha, de semejantes alimañas?".

Según Cantó, "el tablero empieza a igualarse porque la cancelación, que es mayoritariamente de izquierdas, empieza a jugarse también desde el otro lado".

"Preferiría que no existiera ni uno ni otro, pero de lo que estoy cansado es de poner la mejilla", ha zanjado.