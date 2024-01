Julia Otero pregunta a Adriana Ozores qué piensa de lo de Itziar Ituño y deja un aviso a navegantes

La actriz de Adriana Ozores se ha referido de forma tan breve como contundente a la polémica que rodea a su compañera de profesión Itziar Ituño, después de que ésta participase en una manifestación para reclamar más derechos para los presos de ETA.

En una entrevista en Onda Cero, Julia Otero ha señalado que Ituño es "trending topic desde hace dos o tres días porque fue a una manifestación por los derechos de los presos vascos y hay un intento claro de cancelarla".

"¿Eso tú crees que es por haberse manifestado en un asunto tan delicado como ese, el de terroristas que están encarcelados, o en general cualquier tema en el que un actor o un actriz se pronuncie le puede valer antipatías que luego tengan repercusiones en lo profesional?", ha preguntado Otero.

"Es lógico, es una cara visible y es mucho más complicado callar la boca a un actor, borrarle la cara a un actor, porque está presente todo el tiempo. Es normal que levantemos ampollas", ha sentenciado Ozores.

En ese punto, la periodista ha señalado: "¿Te ha pasado algo parecido alguna vez? No te veo metiéndote en ningún charco".

"En algún momento sí he estado al frente de alguna manifestación. Sí lo he hecho", ha recordado la actriz, ante lo que Julia Otero ha replicado: "¿Y no te has arrepentido nunca? Si uno no puede ir a una manifestación, la que sea, en tu caso..."

"No me he arrepentido porque cómo no vamos a tener derecho, con todas las consecuencias, claro", ha zanjado Ozores.