Torito cuenta lo que vio hacer a Victoria Federica y a la infanta Elena en un Zara

Torito ha dedicado su sección en Zapeando a hablar de la figura de Victoria Federica, sobrina de los reyes de España y nieta del rey Juan Carlos I, con el que, como ha contado en algunas ocasiones, tiene una excelente relación.

El televisivo ha querido contar cómo fueron las dos veces en las que ha coincidido con ella: una fue en un Zara, donde estaba acompañada de su madre, la infanta Elena, hermana de Felipe VI, y otra en un evento en el Teatro Real.

"Estaba mirando como prendas con su madre", ha empezado contando Torito sobre la vez que vio a Victoria Federica en Zara. "Estaban las dos allí que ponían una cara que parecía que olían a mierda. Esta gente que está...", ha añadido.

Dani Mateo ha comentado que "eso es un rasgo Borbón, monárquico": "Pero no lo digo en plan mal. Allí rodeados de plebeyos yo es que como estaba ella...".

"Si ponen mala cara comprando ropa imagínate cuando trabajen", ha zanjado Torito sobre este asunto. Después ha contado que también coincidió con ella en el Teatro Real "que allí todo era fantasía e ilusión".

"Le fui a entregar en una fiesta de Moet Chandon una rosa y no me lo cogió. Qué fantasía. Todo lo que digan de ti, es verdad cariño", ha sentenciado. María Gómez le ha preguntado a Torito si esta sección era "una venganza" pero ha dicho que no, que él es "muy fan".