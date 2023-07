Trata de responder a una duda sobre las tiendas de chucherías...pero no lo consigue

Desde la cuenta de Tik Tok La Pepa Chuches (@lapepachuches), un perfil dedicado al funcionamiento de una tienda de chucherías, van respondiendo dudas que tienen los clientes sobre cómo se gestiona un local como estos.

Por ejemplo, un usuario le preguntó por lo que hacen con el azúcar que sobra y que se queda en el fondo de las cajitas en las que se ponen las diferentes chucherías a la venta.

Entonces, el trabajador del local lo ha ejemplificado con los ladrillos de sabor fresa pica entre otros. Tal y como ha mostrado hay mucha cantidad de azúcar en la caja que se acaba quedando ahí.

De hecho, el joven no tiene muy claro lo que se hace con él. Ha contado que generalmente lo tiran a la basura, aunque ha destacado que una vez se lo pidieron y terminó dándoselo.

"¿Para qué lo quieres utilizar? No se me ha ocurrido nunca un uso útil porque en el café no te lo vas a echar, pensé en algo para el azúcar, pero ni idea", ha terminado en el vídeo, que se ha hecho viral en Tik Tok.