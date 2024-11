Triunfa al darse cuenta de lo que pasaría con Málaga en una guerra nuclear

El tuitero Dan Gamboa (@DanGamboaB) ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como X, en el que explica en tono divertido por qué los malagueños van a ser los grandes afortunados de si se desata la guerra nuclear.

"Estaba mirando el rango de alcance de un misil nuclear sobre Europa y pues nada gente, hay Feria 2025 y sin pijos", ha comentado el tuitero con una buena dosis de humor, justo antes de adjuntar un mapa en el que se puede ver el supuesto alcance que tendría un misil ruso.

En concreto, en el mapa se aprecia como el rango de impacto del misil afectaría a Sevilla, pero no a Málaga, un hecho que el usuario ve como un éxito, ya que así los malagueños podrían disfrutar de su feria sin la presencia de los sevillanos, a los que tilda de "pijos".

Con esta broma, el tuitero ha hecho referencia a la nueva doctrina nuclear firmada esta semana por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que permite respuestas con armamento atómico ante ataques convencionales que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia.

"Si ya era complicado comprarse algo en Málaga, con esto… no ganamos pa' disgustos"; "Putin tiene una casa en Marbella y sus hijas suelen frecuentarlas... es nuestra salvación"; "A mí cómo no me hables en Bernabeus", han comentado algunos tuiteros.