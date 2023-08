Twitter no da crédito con esta fotografía de un carnet de conducir: para (no) verla en bucle

El joven colombiano @simonalzat14 ha publicado en su cuenta de Twitter cómo han impreso la fotografía de su carnet de conducir, porque todavía no da crédito al asunto.

La situación sería prácticamente impensable en España, donde los requisitos para que la fotografía del carnet de conducir o el de identidad sea válida son de lo más estrictos.

"Mi foto del pase simplemente no tiene sentido jajajajajaja. ¡¡¡No me veo!!!", ha escrito el protagonista en un tuit que ha acumulado desde su publicación 27.000 'me gusta' y más de 500 retuits.

La imagen muestra parte de una "licencia de conducción" expedida en la República de Colombia por el Ministerio de Transportes del país.

En el recuadro blanco, donde debe colocarse la fotografía de la persona titular del carnet, aparece una silueta pintada, prácticamente en su totalidad, de negro, impidiendo así que se distinga al conductor.

Algunos usuarios han bromeado con que, más que una foto, es una mancha de color negro con cierto parecido a una huella dactilar. Ha resultado ser tan surrealista para los internautas que el tuit ha dejado comentarios de todo tipo: