Una de las protagonistas del 'Grand Prix' desvela lo que no se vio de su llamativa caída en los bolos

El Grand Prix ha vuelto 18 años después y lo ha hecho por la puerta grande. Las impresionantes audiencias de estos dos primeros programas y el dominio en redes sociales, donde han monopolizado casi todos los trending topic, lo demuestran.

Para este segundo programa se enfrentaron la localidad manchega de Yepes y la gallega de Brión. Aunque los coruñeses dominaron durante todo el programa y llegaron con ventaja a la última prueba del Diccionario, los toledanos le dieron la vuelta a la tortilla al pasar del 26-20 al 23-29 final.

Como es habitual, Twitter se volcó a comentar las caídas, tropiezos y aventuras de los concursantes de ambos municipios. Los usuarios tiraron de ingenio y dejaron memes para la posteridad.

Una de las concursantes que tuvo su 'momento de gloria viral' fue Iria Gosende, una chica de Bastavales, un pequeño pueblo perteneciente a Brión. Esta joven periodista fue una de las personas que hizo de bolo en esta mítica prueba y acabó regalando una caída de lo más llamativa.

Gosende resistió dos envites del lanzador de Yepes, que no desistió y a la tercera, como dice el dicho, fue la vencida y terminó por derribarla. Sin embargo, lo hizo con la pelota ya volviendo haciendo que la joven se cayera de frente al suelo y no de espaldas.

Esta caída no natural hizo que se quedara inmovilizada boca abajo contra el suelo y no pudiera respirar correctamente. Eso sí, los ayudantes la sacaron al momento y hasta Ramón García se lanzó a mover a la joven.

"Me estaba ahogando e incluso levanté la mano porque lo pasé muy mal. El traje pesaba mucho y llevaba también un collarín y una protección para la espalda, pero como me caí hacia delante la movilidad era muy reducida", cuenta ahora esta gallega de 21 años, que aunque no tiene recuerdos de ver el programa de pequeña no dudó en querer participar.

La concursante añade que dentro del plató también hacía "mucho calor" haciendo que estos escasos segundos fueran "horribles". "Fue un susto bastante grave, pero se quedó en eso", asegura Gosende, que bromea con la ayuda que recibió de Ramón García. Además cuando le retiraron el traje, el presentador se acercó a preguntarle si estaba bien y hasta le hizo un comentario en gallego.

"Todos vinieron a interesarse por mí, estuvieron muy atentos y puedo decir que siempre se ha garantizado la seguridad", afirma Gosende, que también salió en la prueba de Alicia en el país de las caidillas. Ahí tampoco tuvo su mejor carrera y nada más poner un pie en el reloj acabó yéndose al suelo haciendo bueno el nombre de la prueba.

Por suerte, su sentido del humor y su capacidad para reírse de sí misma, como se puede ver en sus reacciones en Twitter, ha hecho que no tenga problemas en hacer bromas sobre su participación: "Me inscribí porque soy muy deportista, me apunto a todo y sé reírme de mi misma, a mí me da lo mismo sentir ridículo y vergüenza".

"La experiencia fue espectacular, claro que repetiría"

Gosende, junto a todo Brión y todo Yepes, llegaron a Madrid el pasado 11 de julio con la ilusión de participar en la añorada vuelta del Grand Prix. Si le preguntan si repetiría, ella ni se lo piensa.

"La experiencia fue única y espectacular, no se puede clasificar de otra manera. El hecho de estar en un programa de tanta tradición, expectación y éxito, ir ahí en persona y ver la grabación y el desarrollo es muy impresionante", valora.

Desde que se conoció en el pueblo la participación en el Grand Prix tuvo claro que quería participar: "Estuve muy atenta a las redes sociales y fui siguiendo todos los pasos. Primero un formulario y luego si salías preseleccionada te mandaban un mensaje para que enviaras un vídeo".

Aunque no pudo participar en los troncos locos, una de las pruebas más queridas del programa, está contenta con su elección para estos dos retos: "Nosotros no seleccionábamos quién iba a cada prueba, lo hacían ellos. La mayoría de los participantes salimos en dos, pero también hubo algunos que solo lo hicieron en una y otros en tres, pero realmente no sabíamos nada... los suplentes viajaron sin saber si iban a salir o no".

Para la grabación estuvieron desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Por la mañana les explicaron el funcionamiento de las pruebas y la distribución de los concursantes y ya por la tarde comenzaron la grabación con el público.

"Fue muy duro. De hecho, la emisión se me pasó volando porque pasamos de estar una hora por prueba a que se resumiera en cinco minutos", confiesa Gosende, que a pesar de la paliza ya siempre podrá decir que ha participado en uno de los programas más míticos y queridos de la televisión en España.