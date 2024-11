Un alumno deja esta frase en un trabajo: parece una genialidad pero es una gran metedura de pata

Una profesora ha desatado un tsunami de comentarios en X (anteriormente Twitter) al compartir la frase que le ha dejado un alumno en lo que parece un trabajo rutinario de clase.

Más de 2,7 millones de personas han visto lo que se ha encontrado esta docente en las páginas finales de un trabajo. "Me entregaron un trabajo práctico cuya última hoja dice solamente esto. Me descolocó. Es críptico, impertinente, esperanzador, misterioso", ha escrito.

La frase en cuestión dice: "Espero que esta versión sea lo que buscas". A priori parece una frase elaborada por un joven filósofo pero en realidad, como muchísimos le han dicho, es una sentencia que deja la Inteligencia Artificial.

Es decir, que este alumno le ha pedido a ChatGPT que le hiciese el trabajo. La propia docente ha contado en otro mensaje en la red social de Elon Musk que sabía perfectamente que estaba hecho por IA.

"Chicos, ya sé que es chat gpt. Me estoy riendo igual del efecto que provoca el que haya quedado en la última página. Le voy a poner "no, la verdad que no era lo que buscaba'", ha señalado tras el revuelo.